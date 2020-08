Coronavirus : les contaminations explosent à Saint-Tropez

Clara travaille comme saisonnière à Saint-Tropez (Var), elle est venue se faire tester comme beaucoup de jeunes qui travaillent dans les bars de ce village, temple de la fête. "Dans les environs c’est assez compliqué dans le sens où on est quand même à Saint-Tropez, c’est les vacances, tout le monde veut bouger, veut faire la fête et avec le coronavirus tout est restreint", indique Clara, saisonnière. Le week-end dernier, jusqu’à 70 cas positifs ont été détectés. Dans le golfe de Saint-Tropez, le taux de tests positifs est de 6,2 %, presque cinq fois plus que sur le reste du département.

900 dépistages effectués chaque jour

"La situation actuelle est préoccupante, on a plusieurs clusters depuis une dizaine de jours sur le golfe, on a des cas positifs essentiellement chez des personnes jeunes de 18 à 40 ans, souvent ce sont des personnes qui travaillent dans des établissements où il y a beaucoup de touristes", explique le docteur Olivier Bousset, responsable du centre Grimaud de dépistage. À Grimaud, les tests se multiplient : près de 900 dépistages sont effectués chaque jour.

