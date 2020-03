Coronavirus : les chiffres flous du nombre de respirateurs

Face à la crise sanitaire qui s'abat sur la France, le matériel recherché aujourd'hui est le respirateur. Combien la France en compte-elle ? En se basant sur les chiffres du gouvernement, il y 4 273 patients en réanimation aujourd'hui en France pour 5 000 lits disponibles. "On approche de la saturation dans les hôpitaux donc. Quand on parle de lits en réanimation, il y a des éléments bien distincts : le lit, l'appareillage et le respirateur. Et une équipe de soignants spécialisés", détaille Pauline Forgue en plateau.

Tripler la capacité

Le gouvernement a annoncé vouloir tripler la capacité d'accueil, à savoir passer de 5 000 lits à 14 500 lits. Pour ce faire, le gouvernement a annoncé que les opérations non indispensables allaient être déprogrammées. Et aussi utiliser d'autres respirateurs dans d'autres services. "Il y aura aussi des commandes, notamment une fabriquée à Air Liquide, l'unique fabricant français". Reste à savoir quand ils seront livrés désormais.