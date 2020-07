Coronavirus : les chiffres de l'épidémie sont préoccupants en France

Une dizaine d'Ehpad sont à nouveau confinés. Dans le Finistère, où l'épidémie de coronavirus s'accélère, le centre hospitalier de Brest a fait le choix de la prudence : plus de visites aux aînés, ni de sortie. "C'est sans doute encore un peu difficile à comprendre pour les familles, (...) mais c'est une mesure indispensable", assure Olivier Ovaguimian, directeur du site de Carhaix et secrétaire général du CHU de Brest.

La Mayenne, la Guyane et Mayotte en vigilance élevée

Le Finistère est désormais en vigilance à vulnérabilité modérée, tout comme la Gironde. D'autres départements sont envigilance élevée. C'est le cas de la Mayenne, de la Guyane et de Mayotte. Alors à Arcachon, en Gironde, jusqu'ici plutôt épargné, les touristes et les locaux sont invités à se faire dépister au bord des plages. Lundi 20 juillet, la France comptait 109 foyers épidémiques, soit huit de plus que la veille.