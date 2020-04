Coronavirus : les caissières en première ligne dans les supermarchés

C’est dans ce type de magasin que l’on achète nos produits de première nécessité avec par exemple des boîtes de conserve. Il faut savoir que ces enseignes se sont adaptées à ces périodes de confinement, par exemple avec, ici, cinq employés supplémentaires. Le magasin est passé de 40 à 45 employés présents sur ce site, explique Madjid Khiat, en duplex depuis Suresnes (Haut-de-Seine). Parmi ses employés il y a Olivia Kebci, qui est en train de préparer une commande en livraison.

Augmentation de la demande

Y a-t-il plus de demandes en livraison en ce moment en raison du coronavirus ? "Oui nos commandes ont triplé actuellement et après, pour répondre à la demande, [la direction] a demandé à des étudiants qui étaient déjà ici sous contrat de faire des avenants pour augmenter nos heures et aider à mieux fournir le magasin", indique Olivia Kebci, hôtesse de caisse. Comment vit-elle cette période ? "Actuellement on le vit bien parce que l’on a un bon esprit d’équipe, ce qui permet de supporter cette période un peu tendue et après on a beaucoup de clients qui ont des attentions pour nous", conclut-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT