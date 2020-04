Coronavirus : les Américains solidaires des soignants

Toutes sirènes hurlantes, les pompiers de New York (États-Unis) sont venus dans le quartier du Queens rendre hommage à leurs consœurs et confrères travaillant dans les hôpitaux. Un concert de klaxons pour encourager ceux en première ligne face au Covid-19. Le 4 avril, New York a enregistré à elle seule 630 décès, presque un habitant toutes les deux minutes.

Des hommages à travers le pays

Partout dans le pays, les manifestations de soutiens aux professionels de santé se multiplient. En Géorgie, les communautés religieuses ont organisé des concerts de prières pour remercier les soignants. Dans le Mississippi, un cercle de voitures s'est formé en soutien aux hôpitaux. "C'est une réponse spontanée et naturelle. On veut inonder de remerciements ces soignants qui sauvent nos amis et nos familles", indique un automobiliste.

Le JT

Les autres sujets du JT