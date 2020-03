Coronavirus : l’Egypte désinfecte les pyramides de Gizeh

L’Egypte a lancé une grande campagne de désinfection pour lutter contre le Covid-19, notamment sur le site des pyramides de Gizeh. "Nous commençons par désinfecter l’entrée des visiteurs dans la zone archéologique, y compris les portes, le point de contrôle aux rayons X et les guichets, et même la passerelle qui mène à la Grande Pyramide", explique Ashraf Mohi Elden, responsable de la nécropole des pyramides de Gizeh.

19 morts en Egypte

Tous les sites touristiques sont actuellement fermés et toutes les dessertes aériennes avec l’Egypte sont suspendues jusqu’au 15 avril inclus. Un couvre-feu nocturne de deux semaines est entré en vigueur. Les cafés, restaurants et lieux de loisirs sont fermés le jour et la nuit. Seuls les pharmacies, les boulangeries, les supermarchés et les épiceries de proximité seront exemptés. Au 24 mars, le pays comptait officiellement 366 cas de coronavirus et 19 décès.