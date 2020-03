Coronavirus : le témoignage d’un malade

Yoann Rault-Wita a 33 ans. Jeudi 12 mars, il a commencé à ressentir de violentes courbatures. "J’ai ressenti des courbatures dans les jambes et de violents maux de tête. S’en est suivi une fièvre assez importante et une grande fatigue. Les facteurs se sont aggravés puisque j’ai commencé à avoir de graves difficultés respiratoires et notamment dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été amené aux urgences car j’avais beaucoup de difficultés à respirer", explique Yoann.

" Il n’y pas de traitement"



Yoann a été testé positif Covid-19 et le quotidien avec le virus est assez compliqué. "D’abord, il n’y pas de traitement contrairement à ce que certains de mes amis ont pu penser. À part le paracétamol pour calmer la douleur il n’y pas de traitement. Ce qui est compliqué ce sont les difficultés respiratoires et là pour le coup il n’y a pas grand chose à faire. Donc je vis confiné chez moi avec mon mari. Heureusement on a des amis bienveillants qui nous font les courses", poursuit Yoann.