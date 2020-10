Coronavirus : le taux de positivité dépasse 10%, le point sur les derniers chiffres

La situation sanitaire se dégrade en France. Selon le dernier bilan publié par les autorités sanitaires, vendredi 9 octobre, le pays compte plus de 20 000 cas de coronavirus. "Ça veut dire que dans quelques jours parmi eux, 400 vont être hospitalisés, et ensuite, environ 80-90 vont se retrouver en réanimation, donc la pression va augmenter", explique le docteur Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures.

Une montée de l’épidémie différente selon les régions

Le taux de positivité des tests de dépistage du Covid-19 a par ailleurs dépassé 10%. "Ça montre qu’il y a beaucoup de gens infectés. Ce qui est un peu nouveau, c’est qu’on voit ça aussi chez les plus de 50 ans, c’est très ennuyeux", précise-t-il. La situation est-elle plus préoccupante que celle du mois de mars ? Pour le médecin, elle est "différente", il compare l’épidémie du mois de mars à un tsunami et la situation actuelle à une grande marée. "La montée des eaux se fait à des vitesses différentes selon les régions", ajoute-t-il.

