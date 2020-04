Coronavirus : « Le système de santé est sous tension », affirme Jean-Christophe Combe (Croix-Rouge française)

La Croix-Rouge française est la plus importante association humanitaire en France, avec ses 18 000 salariés et ses 60 000 bénévoles. Quel est le diagnostic de l’association sur l’épidémie de Covid-19 ? "On voit les premiers effets du confinement, c’est timide, il ne faut pas laisser à penser que la situation s’améliore de façon très rapide. Surtout le système de santé est sous tension", explique Jean-Christophe Combe, directeur de la Croix-Rouge française et invité des "4 Vérités", jeudi 16 avril.

La situation en France est-elle comparable à des situations de guerre ou de tremblement de terre ? "C’est une situation qui est exceptionnelle de par son ampleur et sa nature. C’est dans l’ADN de la Croix-Rouge que de répondre à l’urgence, que de s’y préparer, que de se mobiliser", indique Jean-Christophe Combe, qui compte sur le soutien des Français, que ce soit en termes de dons ou de bénévolat.

Numéro vert pour les personnes isolées

Quelle est la situation pour les personnes sans-abris, dont le chiffre est évalué à 150 000 en France ? "Depuis le début c’est notre obsession : faire en sorte que cette crise sanitaire ne se transforme pas en crise humanitaire, donc on est au plus près des personnes à la rue avec 230 équipes mobiles qui sillonnent les rues en France aujourd’hui", indique Jean-Christophe Combe, qui ajoute : "c’est des personnes qui sont particulièrement exposées au virus et qui ont une santé qui est fortement dégradée. L’espérance de vie des personnes à la rue est de 49 ans. Leur état de santé est particulièrement dégradé et donc elles risquent beaucoup si elles sont contaminées par le coronavirus". Les maraudes "ont été multipliées, on les a renforcées", indique Jean-Christophe Combe.

La Croix-rouge a mis en place un numéro pour les personnes isolées, souvent âgées, le 09 70 28 30 00, un numéro vert nommé la Croix-Rouge chez vous. "L’objectif c’est de leur apporter de l’écoute, du soutien psychologique mais aussi on a mis en place un service de livraison solidaire pour apporter à domicile de l’alimentation ou des médicaments", précise le directeur de la Croix-Rouge française qui ajoute : "C’est quasiment 10 000 appels par jour aujourd’hui auxquels nous répondons".

Le déconfinement devra se faire de manière progressive, notamment pour les personnes âgées. "Il ne faut pas que la distanciation physique nécessaire se transforme en isolement social grave", met en garde Jean-Christophe Combe.