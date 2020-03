Coronavirus : le SOS de l’hôpital de Metz-Thionville

L’hôpital de Metz-Thionville en Moselle, est l’un des hôpitaux les plus durement touchés par l’épidémie de coronavirus. Mardi 31 mars, un médecin cet de l’établissement est décédé du Covid-19. Selon la direction, entre 50 et 60 soignants du CHR Metz-Thionville sont aussi contaminés, plusieurs sont en réanimation. "C’est une guerre, c’est vraiment le sentiment qu’on a sur le terrain. À l’heure actuelle, les moyens on les a encore (...) mais les moyens on risque de ne plus les avoir d’ici quelques heures", déplore le Dr Sébastien Gette.



"Il nous faut de l’aide de l’ extérieur "

C’est un cri d’alarme pour désengorger des services saturés. Face à l’afflux de patients atteint du Covid-19, les hôpitaux de Metz (Moselle) ont poussé les murs au maximum. À l’hôpital de Metz-Thionville, des dizaines de lits de réanimation ont été installés à la hâte. L’hôpital est équipé de 100 lits, trois fois plus qu’au début de l’épidémie. Mais pour Marie-Odile Saillard, la directrice de l’hôpital, la situation est devenue intenable : "Nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire nous-même. C’est un véritable appel à l’aide. Je ne peux plus augmenter mes lits, il nous faut de l’aide de l’extérieur. Ou alors il faut m’entendre, il faut qu’on accepte d’envoyer nos patients comme nous l’avons fait ce week-end sur les régions plus éloignées qui sont encore préservées".

Le JT

Les autres sujets du JT