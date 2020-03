Coronavirus : décès d'un médecin qui exerçait à l’hôpital de Compiègne

Jean-Jacques Razafindranazy avait 67 ans. Il est décédé samedi 21 mars, victime du coronavirus. Fin février, quand l’épidémie de Covid-19 touche de plein fouet le département de l'Oise, ce médecin retraité prend une garde de nuit aux urgences de l’hôpital de Compiègne (Oise) pour soulager ses collègues. Selon sa fille, c'est là qu'il aurait contracté le virus.

La communauté médicale endeuillée

"Quand je l'ai eu au téléphone, il était allongé, il me disait qu'il était fatigué (...). Il était débordé par le travail, il a fait ça par devoir", explique sa fille. Hospitalisé le 4 mars et testé positif au Covid-19, l'état du médecin se dégrade brusquement une dizaine de jours plus tard. Le docteur est mort samedi 21 mars sans avoir pu dire au revoir à ses enfants. Un décès qui endeuille le personnel médical, en première ligne contre le Covid-19. Jean-Jacques Razafindranazy souhaitait être inhumé à Madagascar, son ile natale. Ce ne sera pas possible, au grand désespoir de sa famille.