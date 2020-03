Coronavirus : le signal d'alerte des Italiens aux Français

"Les Italiens s'inquiètent pour la France. Ils s'inquiètent, car ils observent un décalage entre les mesures prises en Italie et celles prises en France. Les courbes de décès et de contamination entre les deux pays se ressemblent beaucoup (...) L'Italie a très rapidement pris des mesures de confinement, empêchant les personnes de se rencontrer, bien plus importantes", analyse Alban Mikoczy, correspondant de France Télévisions, depuis Rome, vendredi 13 mars.

"Les Italiens se demandent si les Français ne tardent pas à prendre des mesures essentielles"

De l'autre côté des Alpes, le niveau d'alerte ne cesse de s'intensifier. "Et malgré ces mesures, le taux de contamination et le taux de décès augmentent encore de manière exponentielle et c'est pourquoi les Italiens s'inquiètent autant pour la France : ils se demandent si les Français ne tardent pas à prendre des mesures essentielles", ajoute Alban Mikoczy