Coronavirus : le Sénat vote à l'unanimité la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise

Pour les sénateurs, "il est aujourd'hui essentiel de comprendre les causes de cette impréparation afin d'en tirer les leçons pour l'avenir".

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a voté à l'unanimité, mardi 30 juin, la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 demandée par son président Gérard Larcher. Mise en place pour six mois, la commission aura un format élargi à 36 membres et entamera ses auditions dès juillet. Le président de la commission des affaires sociales, le sénateur LR Alain Milon, qui doit prendre sa présidence, a précisé vouloir entendre très rapidement le ministre de la Santé, Olivier Véran, et ses prédécesseurs.

Il ne s'agit pas de régler des comptes, il s'agit de tirer des leçons.Gérard Larchercité par l'AFP

Selon l'exposé des motifs de la proposition de résolution votée à main levée, "cette crise d'une ampleur exceptionnelle a montré que notre pays n'était pas suffisamment préparé" et "il est aujourd'hui essentiel de comprendre les causes de cette impréparation afin d'en tirer les leçons pour l'avenir".

La commission d'enquête pourra "concentrer ses travaux" notamment sur "les difficultés rencontrées par les personnels soignants", "l'analyse des pénuries constatées" ou encore "la situation spécifique" des Ehpad. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a elle déjà commencé son travail, en entendant notamment mardi l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn.