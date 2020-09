Coronavirus : le Royaume-Uni serre la vis

Cette nouvelle règle, appelée « règle des six », est valable dans toute l’Angleterre depuis lundi 14 septembre, aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Interdit donc de réunir toute sa famille même dans un jardin, interdit de fêter son anniversaire dans un pub à plus de six. C’est une mesure drastique qui a été prise par les autorités. Alors il y a quand même certaines exceptions, c’est le cas pour les foyers qui comptent plus de six personnes, pour les écoles, les lieux de travail, ou encore les mariages ou les enterrements.

Hausse des contaminations

Mais c’est aussi une mesure dissuasive : 110 euros d’amende en cas d’infraction. Le double en cas de récidive et ainsi de suite jusqu’à 3 500 euros. Alors à cela il faut ajouter des restrictions locales, comme à Birmingham, la deuxième ville du pays, où à partir de demain, les rassemblements privés seront interdits. Il faut dire que le Royaume-Uni enregistre un rebond des contaminations : plus de 3 000 ces derniers jours, c’est trois fois plus qu’il y a un mois.

