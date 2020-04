Coronavirus : le Royaume-Uni à l’heure du confinement

Ses habitants confinés à cause du coronavirus, Londres est méconnaissable. La capitale du Royaume-Uni est à l’arrêt. Ses rues sont désertes. Même à Buckingham Palace, la relève de la garde n’est plus assurée. Les parcs restent ouverts, mais il faut respecter une distance de deux mètres entre les personnes. Avec le beau temps, certains sortent au mépris des recommandations. Pas d’attestation de déplacement à présenter, mais une seule sortie tolérée par jour et par personne pour l’activité physique. La police fait des rondes, mais contrôler tout le monde est compliqué.

Pénurie de pâtes

Seuls les pharmacies et les supermarchés sont ouverts. Les créneaux de livraison sont réservées aux personnes vulnérables alors les files d’attente s’allongent dans les rues et aux caisses. Difficile de s’éviter dans les rayons. Pâtes, farine et conserves viennent à manquer. Annoncé pour trois semaines, le confinement risque d’être prolongé.

