Coronavirus : le rapatriement des ressortissants français s'organise

Évacuer les Français d'une province coupée du reste du monde, c'est l'objectif du rapatriement organisé à la demande du gouvernement. Un avion devrait quitter l'Hexagone mercredi 29 janvier dans la journée pour rejoindre Wuhan, en Chine, à 10 heures de vol. À bord, des médecins qui examineront les Français.

250 Français souhaitent être rapatriés

"L'objectif est de pouvoir identifier sur place s'il y a des personnes malades pour qu'elles fassent l'objet d'une prise en charge particulière et d'un transport particulier, pour que nous ne mélangions pas des personnes malades et des personnes sans symptômes", a précisé la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, lors d'une conférence de presse. Deux médecins du Samu de Seine-Saint-Denis feront partie de l'équipe sanitaire. Selon le directeur, deux, voire trois avions vont être dépêchés. Environ 250 Français auraient choisi d'être rapatriés.

