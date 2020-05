Coronavirus : le projet de vaccin du laboratoire américain Moderna semble déclencher une réponse immunitaire

La phase 2, sur un plus grand nombre de personnes, doit commencer prochainement, et selon Moderna, la phase 3, la dernière et plus importante pour valider l'efficacité du vaccin, devrait commencer en juillet.

Le siège du laboratoire américain Moderna, le 8 mai 2020 à Cambridge (Etats-Unis). (MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)