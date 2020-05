DIRECT. Déconfinement : 150 000 collégiens reprennent les cours dans les départements en "zone verte"

#CORONAVIRUS Qu'allez-vous trouver dans les kiosques ce matin ? Le déconfinement et la reprise (économique ou de la contestation sociale) occupe de nombreuses unes. Libération donne la parole à celles et ceux qui prolongent le confinement, angoissés par le Covid-19. "J'attends de voir comment ça va se passer d'ici deux ou trois semaines. Je n'ai pas envie qu’à la fin du mois on reparte dans une phase de confinement et qu'on repousse encore l'ouverture des restaurants et des cinémas !", raconte notamment Patrick, 51 ans, intermittent du spectacle près de Rennes.