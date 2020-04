Coronavirus : le président du Conseil scientifique met en garde sur la fin du confinement

"Il n'y aura pas un avant et un après. Il faut faire extrêmement attention à ça, sinon le virus peut repartir." Des propos à la lourde conséquence, tenus le mercredi 15 avril par Jean-François Delfraissy concernant le Covid-19. S'exprimant devant le Sénat, le professeur, président du Conseil scientifique, y a soulevé beaucoup de questions.

Entre 10 et 12% de Français contaminés par le virus

L'une d'entre elles portait sur le degré d'immunisation des patients porteurs du Covid-19. "Vraiment, ce virus est une vacherie. On est même en train de se poser la question de la protection des personnes séropositives et atteintes du Covid-19", alerte Jean-François Delfraissy. La première vague du virus n'aurait contaminé qu'une fraction faible de la contamination, entre 10 et 12% de Français.

