Coronavirus : le président des Républicains, Christian Jacob, testé positif à son tour

Le député de Seine-et-Marne "n'est pas hospitalisé" mais "confiné à son domicile". Par mesure de précaution, le siège du parti de droite "va rester fermé".

La liste des parlementaires français touchés par le coronavirus s'allonge encore. C'est au tour de Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, d'être testé positif. Celui qui est aussi président du parti Les Républicains "n'est pas hospitalisé", précise son entourage, dimanche 15 mars. Il a en revanche été confiné "à son domicile". C'est le premier chef de parti français à être contaminé. Par mesure de précaution, le siège des Républicains "va rester fermé" pour le moment.



>> Suivez les dernières informations sur le coronavirus dans notre direct

Christian Jacob s'est régulièrement impliqué dans la campagne des élections municipales. Et notamment à Paris où il était aux côté de la candidate LR, Rachida Dati, le 9 mars, lors d'un meeting organisé salle Gaveau. Un rendez-vous auquel de nombreuses personnalités de droite étaient présentes, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy. Plus récemment, il s'était vivement indigné, jeudi, d'un possible report du scrutin en raison de la crise du coronavirus.