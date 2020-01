Coronavirus : le premier rapatriement d'expatriés français se prépare

C'est avec leurs voitures personnelles que les familles françaises arrivent au consulat de France de Wuhan, en Chine. Elles seront dans le premier avion officiel qui les rapatriera vers l'Hexagone. Certains ont le sentiment d'abandonner leurs proches. "On a l'impression de laisser tomber ceux qui doivent rester, que ce soient les Chinois ou certains Français", explique un homme. La plupart attendaient ce moment depuis bien longtemps. La semaine a été stressante.

Un sentiment de soulagement

Les expatriés de Wuhan ont le sentiment de voir enfin le bout du tunnel. "On est soulagés de partir bientôt, mais on sera vraiment soulagés quand on foulera le sol français. Après, il nous attend une mise en quarantaine, ou quatorzaine, dans un endroit tenu secret, mais c'est tout ce que l'on sait pour l'instant", explique un expatrié. Au consulat, les Français accomplissent les dernières formalités administratives. Leur avion devrait décoller au milieu de la nuit.

