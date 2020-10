Coronavirus : le Pr Pialoux juge le couvre-feu "inévitable"

L’extension du couvre-feu sanitaire "est non seulement justifié, mais inévitable", estime vendredi 23 octobre sur France 2 Gilles Pialoux. "On peut regretter que cette décision, difficile à accepter pour les Français, court après l’épidémie et pas devant", ajoute le professeur des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, à Paris. "On est rentré dans une épidémie de coronavirus différente de la première vague au sens de son extension sur tout le territoire y compris en zone rurale", affirme-t-il.

Pas de renforts ni de transferts

Avec 41 622 contaminations recensées jeudi, "il y a un risque de saturation des services de réanimation alors qu’on n’aura pas les renforts sanitaires venant de régions moins touchées car toutes les régions sont en train de lutter contre cette montée en force de la deuxième vague", déplore le Pr Pialoux. "On n’aura pas non plus la possibilité de faire des transferts vers le Grand Ouest comme on l’avait fait en Ile-de-France et il y a une saturation du personnel avec des postes non pourvus. On espère beaucoup de l’effet du couvre-feu pour 46 millions de Français", conclut le médecin.



