Coronavirus : le point sur l'état de l'épidémie en France

Selon le ministère de la Santé, la circulation du virus est en augmentation. Certains indicateurs de suivi sont en hausse, comme les recours à SOS Médecins ou les retours de tests positifs. "Ce qui inquiète le plus les autorités, c'est le nombre de foyers épidémiques : 109 au total. C'est huit de plus que la veille", explique Saada Soubane, en direct sur le plateau du 13 Heures de France 2.

La Mayenne, Mayotte et la Guyane en vigilance vulnérabilité élevée

Trois départements sont en vigilance vulnérabilité élevée. Il s'agit de la Mayenne, de Mayotte et de la Guyane. "Deux autres, la Gironde et le Finistère, sont placés en vulnérabilité modérée. Pour autant, pas de deuxième vague pour l'instant, les épidémiologistes parlent de 'bruits de fond' ou de 'frémissements légers'. Selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, nous serions sur une ligne de crête instable et un scénario à l'espagnole avec des reconfinements n'est pas exclu", conclut la journaliste de France Télévisions.

