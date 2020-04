Coronavirus : le plafond du paiement sans contact à la hausse

Entrer en contact avec des claviers, toucher des espèces... Autant d'habitudes de paiement que les Français cherchent de plus en plus à se défaire. En cause : ces moyens sont vus comme des vecteurs potentiels du Covid-19. Afin de favoriser les gestes barrières et d'éviter la propagation du virus, les banques veulent donc encourager le paiement bancaire sans contact. Le plafond, actuellement de 30 euros, va être relevé à 50 euros. "C'est mieux, ça va garantir un peu plus de sécurité pour les gens qui manipulent souvent leur Carte Bleue", indique un client de supermarché.

30% des paiements effectués sans contact en 2019

La plupart des commerçants s'y disent favorable. "C'est une facilité de paiement pour les clients et cela permet de préserver la santé des commerçants", explique un caviste. Bien avant l'épidémie de Covid-19, le paiement sans contact était déjà un moyen populaire auprès des Français. "En 2019, sur les 11 milliards de paiement par carte enregistrés en France, 3,3 milliard d'euros, c'est-à-dire 30%, l'ont été par paiement sans contact, indique la journaliste Dorothée Lachaud depuis le plateau du 12/13. C'est un chiffre qui augmente d'année en année : en 2017, cela correspondait à 1 milliard d'euros".

Le JT

Les autres sujets du JT