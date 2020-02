Coronavirus : le nombre de cas est au plus bas depuis un mois en Chine

Le dernier bilan quotidien du Covid-19 fait état mercredi 20 février de 115 morts et de 399 nouveaux cas en Chine. Ce sont les chiffres les plus bas depuis un mois. La ville de Wuhan reste la plus touchée, mais la tendance semble s'inverser. Il y a désormais quatre fois plus de patients qui sortent de l'hôpital guéris que de patients qui y rentrent. Il y a sur Wuhan un vent d'optimisme. Selon les autorités chinoises, "la grande contagion a été évitée". L'Organisation mondiale de la Santé a, elle, salué d'énormes progrès.

31 nouveaux cas en Corée du Sud

En Corée du Sud, en revanche, le nombre de personnes contaminées augmente avec 31 nouveaux cas. Au Japon, la chaîne de télévision publique NHK a annoncé la mort de deux Japonais qui étaient à bord du paquebot Diamond Princess. Le Japon est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché après la Chine avec 706 personnes contaminées, conclut le correspondant de France 2 Arnaud Miguet.

