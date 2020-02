Coronavirus : deux malades du paquebot "Diamond Princess" sont morts au Japon

Selon la presse locale, les deux octogénaires souffraient d'affections préexistantes et avaient été évacués du bateau les 11 et 12 février.

Il s'agirait des premiers cas mortels parmi les plus de 600 porteurs du virus confirmés sur le navire de croisière "Diamond princess". Deux malades du nouveau coronavirus issus du paquebot en quarantaine au Japon sont morts, ont rapporté les médias japonais, jeudi 20 février. Ces deux octogénaires souffraient d'affections préexistantes et avaient été évacués du bateau les 11 et 12 février, a précisé la NHK, sans que cette information ne soit confirmée par le ministère de la Santé.

Tokyo avait annoncé dans la soirée de mercredi 79 nouveaux porteurs du coronavirus à bord, ce qui porte le nombre total de cas répertoriés sur le "Diamond Princess" à 621, faisant de ce navire de croisière à quai dans le port de Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, le plus grand foyer du virus hors de Chine.

Mercredi, 443 passagers ont débarqué. L'évacuation de tous les passagers devrait prendre au moins trois jours. Les croisiéristes ne présentant pas de symptômes, dont les tests se sont révélés négatifs et qui n'ont pas eu de contact avec des personnes porteuses du virus, ont débarqué tout au long de la journée, après 14 jours de quarantaine.

Moins de contaminations en Chine continentale

Ces deux décès porte à 10 le nombre de cas mortels hors de Chine continentale. Mercredi, des représentants iraniens ont annoncé la mort de deux personnes en Iran. Par ailleurs, la Corée du Sud a fait part jeudi d'une flambée de l'épidémie sur son territoire, avec 23 nouveaux cas de contamination liés à des offices religieux à Daegu. Il y a désormais 82 personnes infectées par le virus dans le pays.

Dans le pays d'où est partie l'épidémie, on observe cependant une diminution du nombre quotidien de cas supplémentaires de contamination au coronavirus Covid-19. Mais il est difficile de déterminer dans quelle mesure le déclin du nombre de nouveaux cas de contamination quotidiens relève de la nouvelle méthode de diagnostic ou d'une baisse du nombre de personnes contractant le virus.

L'épidémie a causé 114 décès supplémentaires mercredi en Chine continentale, ont rapporté jeudi les autorités sanitaires locales, ce qui porte à 2 118 le nombre de décès causés par le virus dans le pays. Dans son bilan quotidien, la Commission nationale de la santé a fait état jeudi de 394 nouveaux cas de contamination, contre 1 749 la veille. Selon ses chiffres, il y a désormais 74 576 patients en Chine continentale.