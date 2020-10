Coronavirus : le nombre de cas en hausse chez les seniors

Plus de 20 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, selon le bilan publié vendredi 9 octobre. Les plus de 65 ans atteints par le Covid sont plus nombreux aujourd’hui. "Jusque-là, les jeunes étaient les plus touchés, mais peu à peu, ils sont rattrapés par les seniors", explique Emmanuelle Lagarde sur le plateau du 19/20. Le taux de positivité des tests dépasse les 10% chez les jeunes et les moins de 65 ans. Chez le troisième et le quatrième âge, ce taux est également en hausse et se situe à 6%.



1 448 lits de réanimation occupés par des malades Covid

"Cela inquiète les autorités, car les plus âgés sont les plus susceptibles de faire des formes graves. Actuellement, il y a déjà 1 448 lits de réanimation occupés par des malades Covid sur un total de 5 000 environ", ajoute la journaliste. En Europe, aussi, la situation sanitaire se tend.