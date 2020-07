Coronavirus : le monde n'est pas tiré d'affaire

Les pubs ont rouvert samedi 4 juillet à Londres. Ils ont été pris d’assaut. Le Royaume-Uni se déconfine progressivement alors même que certains endroits du pays font machine arrière et sont mis sous cloche, comme à Leicester, où tous les commerces et les écoles sont à nouveau fermés. La ville dénombre 10% de tous les cas positifs du pays.

Argentine, Mexique et Brésil débordés

Reconfinement local également en Espagne. Après la Catalogne, c’est au tour d’une partie de la Galice de se barricader. Le Covid-19 frappe lourdement en Amérique latine, devenue l’épicentre de l’épidémie. Le Brésil, pays le plus peuplé, est le plus touché par le coronavirus. Une poussée également visible en Argentine, avec 64% de nouveaux cas en une semaine. Le Mexique a franchi le cap des 30 000 décès, reportant la réouverture des centres commerciaux. 193 pays sont touchés par le coronavirus dans le monde avec plus de 11 millions de cas.

