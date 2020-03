Coronavirus : le médecin Damien Mascret répond à vos questions

La population française souhaite s’armer au mieux pour ne pas subir les effets du coronavirus. Pour cela, certains habitants hésitent à prendre des antibiotiques pour prévenir une contamination. Un choix peu efficace. "Oui on peut l’attraper parce que les antibiotiques ne protègent pas contre les virus", rappelle le médecin Damien Mascret.

La désinfection des sols n’est pas nécessaire

En Chine ou en Italie, des images montrent les autorités en train de désinfecter les sols. "On sait très bien que le virus ne survit pas très longtemps sur les surfaces. On pense que c’est exagéré. Peut-être que ça rassure la population, peut-être exagérément d’ailleurs. Il est beaucoup plus important de nettoyer les surfaces qui sont souvent utilisées comme les boutons d’ascenseurs, les poignées de portes et encore, dans les zones à risques. Je pense en particulier dans les hôpitaux bien sûr", estime Damien Mascret.