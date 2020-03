Coronavirus : le Grand Est reçoit le renfort de l’armée

L’armée doit installer un hôpital de campagne, mais il va falloir patienter plus d’une semaine pour le voir fonctionner. "Cela va prendre du temps, c’est un dispositif lourd qui nécessite beaucoup de logistique. Jeudi 19 mars, des militaires sont venus à l’hôpital de Mulhouse et on ne sait pas exactement ce qu’il s’est dit, mais ce qu’on a pu entendre, c’est qu’ils hésitaient sur le choix de l’emplacement de cet hôpital", explique jeudi midi la journlaiste de France Télévisions Ambrine Bdida en direct de Mulhouse.

"Dispositif probablement en place d’ici le 27 mars"

Il semblerait que l’hôpital militaire de campagne soit installé sur le parking le plus proche des urgences. "Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura bien plusieurs structures modulaires sous tente avec une capacité d’une trentaine de lits en réanimation. Mais il va falloir plusieurs jours pour les installer. Le dispositif sera probablement en place d’ici le 27 mars. En attendant, des renforts de personnel de toute la France devraient arriver pour soulager le personnel médical alsacien", conclut la journaliste.

