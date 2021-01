Coronavirus : le gouvernement se prépare à un rebond épidémique

Après un cap franchi ce week-end avec plus de 100 000 personnes vaccinées en France, la campagne de vaccination suit son cours. Plus de 50 000 doses du vaccin anti-coronavirus Moderna seront livrées dans l’Hexagone lundi 11 janvier. Elles seront progressivement acheminées dans le Grand Est, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au regard des contaminations encore trop nombreuses, le gouvernement craint un rebond épidémique imminent. En effet, plus de 20 000 cas ont été détectés samedi.

Nouvelles restrictions ?

Le Premier ministre Jean Castex organise lundi une visioconférence avec les groupes parlementaires pour faire le point sur la campagne de vaccination avant une réunion avec le chef de l'État et les principaux ministres dans l’après-midi. Durcissement du couvre-feu, aménagement des écoles, reconfinement, aucune hypothèse n'est écartée. Cette semaine, l’exécutif scrutera également les chiffres des contaminations. Les premiers effets des fêtes de fin d’année sont attendus d’ici jeudi.

Le JT

Les autres sujets du JT