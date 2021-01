Coronavirus : le couvre-feu à 18 heures réduit-il les contaminations ?

Mercredi 20 janvier, trois semaines après le début du couvre-feu à 18 heures dans certains départements, l’exécutif tire un premier bilan. “Les premières indications dans les 15 départements passés en couvre-feu à 18 heures au 2 janvier tendent à montrer qu’il y a des effets”, explique Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

Des résultats disparates

Dans ces départements, Santé publique France observe, en effet, une baisse moyenne de 16% du taux d’incidence sur une semaine. Mais dans le détail, la situation est plus complexe. Dans la majorité des départements, comme la Haute-Saône et la Haute-Marne, la baisse est bien observée. Mais dans d’autres, comme la Nièvre, les Alpes-Maritimes ou la Saône-et-Loire, ce taux d’incidence a progressé de plus de 30%, avant de redescendre aujourd’hui à +20%.

Le JT

Les autres sujets du JT