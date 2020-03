Coronavirus : le confinement prolongé jusqu’au 15 avril en France

"Il va donc falloir tenir", ce sont les mots d’Édouard Philippe qui a annoncé vendredi 27 mars le prolongement du confinement en France pour endiguer la propagation du Covid-19. "Le gouvernement avait préparé les esprits en répétant qu’il fallait s’attendre à un confinement plus long. Mais Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont décidé la prolongation de 15 jours, là où le Conseil scientifique estime que six semaines au total sont nécessaires", explique la journaliste Anne Bourse, en duplex depuis le palais de l’Élysée.

"Un proche du Premier ministre explique qu’il n’est pas question d’annoncer quatre semaines de confinement supplémentaires alors qu’il y a encore trop d’incertitude. L’exécutif préfère donc un renouvellement de 15 jours. Face aux critiques, le gouvernement veut jouer la transparence. Édouard Philippe et Olivier Véran tiendront une conférence de presse samedi 28 mars en début d’après-midi", ajoute la journaliste.

