Coronavirus : le confinement peu contrôlé à Moscou

À chaque entrée et sortie de son immeuble, en Russie, le journaliste Luc Lacroix passe devant l’œil d’une caméra. Ces caméras, présentes dans chaque immeuble de la capitale russe et conjugués à la technologie de reconnaissance faciale, peuvent permettre de retracer tous les déplacements des résidents. Il n’est donc pas question de déroger au confinement imposé depuis le lundi 30 mars à Moscou. Seules les sorties pour faire les courses, dans le magasin le plus proche de chez soi, ou pour aller travailler, sont autorisées.



Les laissez-passer toujours indisponibles

Pour les courses, rien n’est encore prévu pour limiter le nombre de clients, mais un marquage au sol a fait son apparition, ainsi que des masques pour les caissières. Un habitant sur deux porte d’ailleurs un masque, dans le quartier du journaliste Luc Lacroix. Le pays ayant fermé ses frontières, impossible de le quitter. Néanmoins, il est possible de naviguer entre la capitale et la campagne. Si les transports en commun circulent, tout est fait pour limiter les trajets : pas de vente de billets, fin des abonnements… À l’heure de pointe, cinq passagers sont présents au maximum. Enfin, le journaliste rapporte que, pour le moment, les contrôles ne sont pas réalisés dans la ville. Sur le site de la mairie de Moscou, les laissez-passer ne sont pas encore disponibles en ligne, quatre jours après le début du confinement.

