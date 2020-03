Coronavirus : le confinement bientôt levé à Wuhan

Les Chinois commencent enfin à voir le bout du tunnel, notamment à Wuhan, épicentre de l’épidémie. La fin du confinement a en effet été annoncée par les autorités chinoises, et est prévue le 8 avril prochain. Le journaliste Arnauld Miguet est en duplex pour le 13 Heures. Il affirme, depuis Wuhan : "C’est une bonne nouvelle. La ville de Wuhan (…) devrait à nouveau être ouverte. (…) L’aéroport et les gares devraient à nouveau être en état de fonctionner."

Un confinement déjà assoupli

Arnauld Miguet précise également : "On pourra à nouveau sortir et entrer dans cette ville de Wuhan. En attendant, on a toujours un confinement. Un confinement qui s’est assoupli depuis trois jours. On peut désormais sortir, une personne par foyer, une sortie tous les trois jours seulement, et deux heures maximum. La quarantaine ici n’est pas terminée." Un seul nouveau cas de Covid-19 a été recensé ces dernières 24 Heures. Un espoir immense pour le pays.

