Coronavirus : le concert de Bob Sinclar sur l'Arc de Triomphe reporté

Le DJ set, qui devait avoir lieu lundi 4 mai sans aucun public, aurait été retransmis en direct sur internet. L'évènement est décalé à une dalte ultérieure, après le confinement.

Le concert prévu par le DJ français Bob Sinclar au sommet de l'Arc de Triomphe, lundi 4 mai est finalement reporté, a appris franceinfo, dimanche 3 mai, auprès de l'artiste, confirmant une information de BFMTV. Ce concert devait avoir lieu afin de réunir des fonds pour lutter contre le Covid-19. Il n'aura finalement lieu qu'une fois le confinement terminé, mais la nouvelle date n'est pas encore connue.

>> Coronavirus : déconfinement, bilans, masques… Retrouvez toutes les informations sur l'épidémie de coronavirus dans notre direct

De son côté, la plateforme Cercle Music, qui devait produire et retransmettre cet événement, explique sur Facebook que cet événement a "suscité de nombreuses réactions, notamment de certaines personnes ayant mal compris que ce DJ set se produisait sans public et uniquement en ligne".

"Nous avons donc décidé, d'un commun accord avec l'artiste, le Centre des monuments nationaux, les autorités, et les associations de reporter cette performance caritative à une date ultérieure", indique Cercle Music. "Cette décision a été très dure à prendre car l'objectif premier de cette émission était de rapidement récolter le maximum de fonds pour les organisations Médecins Sans Frontières, Fondation de France et 101fund. Mais la sécurité et la santé de tous est primordiale", souligne la plateforme.

Le DJ set devait à l'origine débuter à 20h02, après les désormais traditionnels aplaudissements aux soignants, et être retransmis en direct sur internet. Une performance interdite au public, sans dispositif de sons et lumières, afin d'éviter les attroupements aux abords du monument.