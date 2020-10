Coronavirus : le CHU de Lille tient bon face à la deuxième vague

La seconde vague touche l’Hexagone de plein fouet. En dépit de cette situation, les hôpitaux font front. Le personnel médical se démène mais compte aussi sur la responsabilité de chacun. À Lille (Nord), les admissions augmentent en réanimation et aux urgences, rapporte France 3, jeudi 15 octobre. Le CHU a même rouvert une unité spéciale Covid. "On a senti qu’il fallait basculer beaucoup plus. On est donc passé de 10, puis 18, puis 38 lits ouverts", témoigne le professeur Marc Lambert, chef du service post-urgences Covid.

Des hôpitaux sous tension

Marie-Christine Bouihelier, une patiente Covid de 65 ans se trouve sous oxygène depuis dix jours. Elle est encore très faible. Quand on l’interroge sur son état, elle répond du tac-au-tac : "Une fatigue pas possible. Mon mari, moi, ma belle-fille et mon fils, on a tous eu le Covid. Il faut mettre le masque", alerte-t-elle. En effet, bien des patients qui arrivent au CHU de Lille ont été contaminés en famille. C’est pourquoi le professeur Lambert se montre plutôt favorable au couvre-feu nouvellement instauré.