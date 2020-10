Coronavirus : le calvaire des malades longue durée

Cela fait sept mois que cette mère de famille a été contaminée au coronavirus mais elle ne parvient toujours pas à sortir de cette spirale infernale. Chaque pas et chaque effort physique sont difficiles. Elle doit régulièrement faire des pauses pour se reposer. Le virus continue de la fragiliser, l’empêchant même de reprendre le travail plusieurs mois après sa contamination. Lorsqu’elle se sent au plus mal, c’est sur les réseaux sociaux qu’elle trouve du réconfort à travers les témoignages des autres malades longue durée.

Un manque de soutien

Ces victimes du virus s’organisent pour sensibiliser sur les séquelles dont elles souffrent encore aujourd’hui. Membre du collectif des malades du Covid-19 au long cours, Kattell Burban attend beaucoup de l’intervention d’Emmanuel Macron mercredi 14 octobre. Les médecins n’ayant pas encore trouvé de réponses à ses maux, elle espère que l’État prenne davantage en charge ces personnes qui continuent de souffrir du virus, même plusieurs mois après la contamination.

