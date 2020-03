Coronavirus : la vie et le travail redémarrent progressivement en Chine

C'est une cérémonie comme les adore le régime chinois. À Wuhan (Chine), des centaines de personnes fêtent la fermeture d'un de ces hôpitaux provisoires dans lequel étaient soignés les malades du coronavirus. Les derniers patients guéris peuvent rentrer chez eux. Pour les médecins et les infirmières, la mission est terminée.

Disneyland a rouvert

Preuve que la vie reprend : une partie de Disneyland vient de rouvrir à Shanghai, mais il faut montrer patte blanche : contrôle de température et port du masque obligatoire. Pour beaucoup d'employés et de clients, c'est leur première sortie en dehors de chez eux depuis plus d'un mois. Après leur confinement, d'autres en profitent pour faire des courses, car les frigos sont vides. La vie reprend lentement dans les rues de Wuhan. Et sur les routes, on est encore loin des bouchons des heures de pointe.

