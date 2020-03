VIDEO. "J'ai eu des soins extraordinaires" : à 88 ans, Daniel a guéri du coronavirus

A Bogny-sur-Meuse, dans les Ardennes, c’est désormais depuis sa fenêtre que Daniel, 88 ans, peut apprécier le printemps, loin de sa chambre d’hôpital et surtout loin de la maladie. "Quand je vois les proportions que ça prend, je me demande comment moi, j’ai été guéri", s’interroge-t-il toujours. Au début du mois de mars, Daniel rend visite à son frère à Crépy-en-Valois (Oise), l’un des premiers foyers de coronavirus en France.

Dix jours d’hospitalisation

À son retour, Daniel est très fébrile. Il n’a pas de fièvre, mais a perdu l’appétit. Pendant quelques jours, il ne mange pas. Il est pris en charge à l’hôpital de Charleville-Mézières (Ardennes) et y reste dix jours. Depuis, ses voisins, et même le maire, veillent sur lui. "Il a eu de la chance, mais il a aussi eu cet esprit positif de combativité", assure l’élu. Daniel est reconnaissant vis-à-vis du personnel qui l’a pris en charge, et il n’hésite pas à parler de miracle.