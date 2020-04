Coronavirus : la Tour Eiffel totalement vide

C'est une image étrange, presque déconcertante pour qui connaît le monument parisien. Lundi 6 avril, comme depuis 21 jours et le début du confinement, la Tour Eiffel était inexorablement vide. Cela fait trois semaines que pour gravir les escaliers et admirer l'imprenable vue sur Paris, il n'y a plus besoin de faire la queue. Il n'y a plus qu'une poignée de chanceux qui sont chargés de veiller sur elle.

"Une première dans l'histoire de la Tour"

"Je suis tout seul à monter tous les jours. D'habitude, je monte avec le public en même temps", explique Aboubakar Soumah, agent de sécurité qui avoue que même face à ce spectacle il "s'ennuie un peu", face à cette solitude. D'autant que pas un bruit à l'horizon. Même vu d'en haut, Paris semble plongé dans un profond sommeil. "C'est vraiment une première dans l'histoire de la Tour", explique l'historien Bertrand Lemoine.





