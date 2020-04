Coronavirus : la stratégie de l'isolement des malades

Identifier et isoler les malades : la clef de la réussite dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, selon les scientifiques. Avec la fin du confinement, le virus, très contagieux, devrait à nouveau se propager. Il faudrait donc tester chaque cas suspect et isoler les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Une solution indispensable, selon Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique. "Ce confinement personnalisé va éviter un confinement généralisé. Le deuxième levier qu'on souhaite mettre en place, c'est de tracer les contacts de la personne potentiellement infectée", explique-t-il, dimanche 26 avril.

S'appuyer sur le réseaux des généralistes de ville

Pour être efficace, il faut en effet tester l'entourage du malade grâce à une équipe médicale mobile qui décide d'isoler les personnes positives à leur domicile. Pour cela, le conseil scientifique recommande de s'appuyer sur le réseaux des généralistes de ville.