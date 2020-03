Coronavirus : la solidarité des Français

Plusieurs fois par semaine, Christian rend service à ses voisins plus âgés. "Je suis parti acheter une baguette à ma voisine, qui est une personne âgée qui ne peut pas déplacer", indique-t-il. Sa voisine, c’est Anika Monté, qui vit sur le même palier. "Vous êtes un ange", souligne-t-elle. À 73 ans, elle a des difficultés pour se déplacer et en cette période de confinement, l’aide de ses voisins est primordiale. "On n’est plus seuls, on sait que l’on peut compter sur quelqu’un. On peut se tailler une petite bavette, c’est sympa", fait remarquer la septuagénaire.

"Il est important pour nous de garder le lien social"

Les auxiliaires de vie sont également en première ligne de l’aide aux personnes âgées. À travers le téléphone, Gina Ikken, directrice de l’association "Entr’Aide" prends des nouvelles d’une personne âgée. "Il est important pour nous de garder le lien social, de prendre de leurs nouvelles très régulièrement et surtout de vérifier que leur état de santé reste correct. En cas d’anomalie, on appelle le corps médical", assure la directrice. Chaque jour, les membres de l’association appellent 150 bénéficiaires.

