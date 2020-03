Applaudissements, petits mots, courses… : les Français développent l’entraide face au coronavirus

Si les Français applaudissent tous les soirs depuis leurs fenêtres les soignants épuisés par l’épidémie de coronavirus, cet élan solidaire ne se limite pas au monde de la santé : l'entraide se développe un peu partout depuis le début de l’épidémie.

C’est un rituel depuis bientôt une semaine : à 20 heures, les Français applaudissent le personnel hospitalier depuis leurs fenêtres, par solidarité face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 qui a forcé la France à se confiner et qui épuise peu à peu les professionnels de santé.

Tous les soirs Isabelle se met ainsi à sa fenêtre pour un nouveau concert d’applaudissements. "Il y a des gens qui klaxonnent, explique-t-elle, d’autres qui tapent sur des casseroles, y’a quelqu’un qui joue de la trompette, c’est sympa !"

Virginie travaille dans un hôpital parisien et elle apprécie le geste. Elle espère cependant que cette solidarité ne va pas s’essouffler avec l’épidémie. "J’applaudis à 20 heures parce que je pense à mes collègues, explique-t-elle. Maintenant, quand on était dans la rue, il n'y avait personne pour crier avec nous et dire qu’on manquait déjà de moyens il y a trois mois. Donc j’ai mis une banderole devant ma fenêtre, sur laquelle j'ai écrit 'Restez chez vous et pensez aux soignants'."

Cet élan de solidarité ne se limite pas au monde de la santé : l'entraide se développe un peu partout depuis le début de l’épidémie notamment au travers de petits gestes entre voisins.

On fait en sorte que les enfants puissent jouer dans la cour, on se parle par mail, sur Whatsapp. Les gens se soutiennent !Yannà franceinfo

Il y a aussi les petits mots sur les boîtes aux lettres pour proposer son aide pendant le confinement. C’est ce qu’a fait Georgia, étudiante italienne. "Si quelqu’un a besoin d’aide pour les courses par exemple, indique-t-elle. Je crois qu’après cette période très dure, on gardera quelque chose au niveau de la communauté..." Une solidarité française qui fait écho aux applaudissements qu’on peut entendre aussi en Italie et en Espagne, c'est-à-dire les trois pays les plus touchés par le Covid-19 en Europe.