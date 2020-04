Coronavirus : la réforme des retraites à la trappe ?

Plus de deux années de concertations et un passage en force à l'Assemblée nationale... pour rien ? Avec l'avancée de l’épidémie de coronavirus Covid-19 en France, et la mise en place de mesures de confinement, qui en sont à leur 27e jour dimanche 12 avril, le gouvernement avait dans un premier temps repoussé la poursuite de l'examen par le parlement de la réforme des retraites. Mais dans le Journal du Dimanche, le chef des députés de la majorité ouvre la porte à un abandon pur et simple du texte.

La réforme des retraites pourrait " être mise de coté "

"Si elle empêche le pacte républicain de se conclure, la réforme des retraites devra être mise de côté", a ainsi déclaré Gilles Le Gendre. Selon plusieurs députés de la République en Marche, la retraite à point pourrait tout de même aboutir mais sous une autre forme. "Je pense qu'il faudra qu'on trouve un terrain d'entente plus large", explique Cendra Motin, rapporteur du projet de loi. Côté syndicat, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, estime en direct au 20 Heures, "qu'après cet épisode dont on n'est pas sorti on aura bien d'autres chats à fouetter que de se mettre sur la figure sur ce sujet".

