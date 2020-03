Coronavirus : la rédaction du 13 Heures répond aux questions des Français

Est-ce qu’une écharpe ou un foulard peut protéger du coronavirus ? "On a tous croisé dans la rue une personne qui pressait son écharpe ou son foulard contre son nez ou sa bouche, mais c’est totalement inefficace. Le virus est tellement petit qu’il peut passer entre les mailles en cas de contact proche avec une personne malade. Aujourd’hui, la préconisation principale est très claire : on garde ses distances, c’est la meilleure façon de se protéger", explique le journaliste Léopold Audebert.



« Le virus se transmet par l’intermédiaire des postillons humains »

Est-ce que les moustiques peuvent transmettre le Covid-19 ? "La réponse est non. Au même titre que votre chien et votre chat. Le ministère de la Santé rappelle sur son site que le virus se transmet par l’intermédiaire des postillons humains, et seulement ça", indique le journaliste. Rejoindre sa résidence secondaire en avril semble difficile. "Rappelez-vous, le président de la République a annoncé que seuls les déplacements indispensables sont autorisés", poursuit Léopold Audebert.

