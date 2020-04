Coronavirus : la production de paracétamol à flux tendu

Doliprane, Dafalgan, Efferalgan… le paracétamol est le succès du moment dans les pharmacies. “Je préfère avoir une boite de côté, on ne sait jamais, surtout par les temps qui courent”, explique le client d’une phamarcie. La pharmacienne le confirme, avec la peur du coronavirus, les clients continuent de faire des stocks : "on a plus de ventes de paracétamol, parce que les gens sont inquiets et ça les rassure d’avoir une boîte chez eux”.



15 000 boîtes de paracétamol sont produites par heure

Pour soutenir la demande, il y a une mobilisation générale dans les usines pharmaceutiques. Dans une usine située à Agen (Lot-et-Garonne), 15 000 boîtes de paracétamol sont produites par heure, les machines tournent désormais 7 jours sur 7. Dans les entrepôts situés à côté de l’usine, le rythme de travail est aussi soutenu : 1,5 millions de boîtes de paracétamol sont expédiées chaque jour, c’est deux fois plus que d’habitude. Une équipe de nuit a été mise en place.

