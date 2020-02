Coronavirus : la population en colère contre le gouvernement

Une longue file d'attente devant un hôpital de Wuhan. Des patients espérant être admis sont filmés discrètement. Ce n'est pas l'image que souhaitent donner les autorités. Mais la colère gronde contre le gouvernement. "Qu'est-ce-que vous avez foutu, vous le gouvernement", lance une Chinoise dans une vidéo. Cette femme ose braver la censure. La déferlante de mécontentement est surtout visible sur les réseaux sociaux. "Je suis tellement énervé par la négligence du gouvernement dans la gestion de cette crise", écrit un anonyme, dont les vidéos sont suivies par des milliers d'internautes. Elles dénoncent les médias d'État qui ne montrent pas la détresse dans les hôpitaux.

"Des messages irresponsables et faux"

Samedi 1er février, il filme un fils en pleurs devant l'agonie de son père. Pour avoir filmé ces images, il a été arrêté, avant finalement d'être relâché. Le même traitement a été réservé à un médecin qui avait tenté d'alerter les autorités dès le début de l'épidémie. Il a reçu une lettre de la police qui le réprimande pour avoir diffusé "des messages irresponsables et faux sur internet". Le médecin avait dû cesser ses alertes sur les réseaux sociaux et s'engager à se taire. Il avait pourtant raison sur toute la ligne et a d'ailleurs depuis contracté le virus.