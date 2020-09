Coronavirus : la pandémie ne faiblit pas dans le monde

Tous les continents sont touchés par le coronavirus, mais de façon assez inégale. Le continent le plus touché est l’Amérique latine avec plus de 8 millions de cas. L’Asie compte plus de six millions de cas, l’Europe plus de quatre millions. Au total, plus de 28,5 millions de cas ont été recensés et 916 000 morts, dont 193 000 aux Etats-Unis, 130 000 au Brésil et 77 000 en Inde. Par rapport à la population, c’est le Pérou qui est le plus touché avec 92 morts pour 100 000 habitants.

Reconfinement

Au Pérou, les écoles sont à l’arrêt, il y a un couvre-feu et un confinement le dimanche. En Israël, tout le territoire doit se reconfiner pendant 14 jours. Au Royaume-Uni, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits. En Espagne, le port du masque est obligatoire partout et même pour les enfants de plus de six ans, les rassemblements de plus de dix personnes sont proscrits.