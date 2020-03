Coronavirus : la France sur la trajectoire de l'Italie

Confinement généralisé, plus de 15 000 cas confirmés et plus de 1 000 morts, les rues vides, les hôpitaux débordés, les services de réanimation saturés... La France va-t-elle suivre le scénario italien ? À huit jours d'écart, les courbes de l'évolution de l'épidémie de coronavirus se suivent. Jeudi 12 mars, Éric Caumes, l'un des premiers médecins à avoir pris en charge des malades du coronavirus en France, tire la sonnette d'alarme. "Je crains un scénario à l'italienne, que le système de santé soit complètement débordé par l'afflux de patients", lance le chef de service maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière (Paris).

"Gagner du temps"

Pour Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste de la modélisation des épidémies, la courbe des cas français va augmenter, mais pas forcément suivre l'évolution de la courbe italienne. À condition de prendre des mesures barrières efficaces comme les quarantaines. "On va gagner du temps avant d'avoir un fort décollage de la courbe", estime le mathématicien au CNRS.